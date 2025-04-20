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15:57, 20 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта многомиллионная сумма вложений финалистки «Битвы экстрасенсов» в недвижимость

Shot: Общая стоимость недвижимости Елены Голуновой составляет до 90 млн рублей
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @golunovaofficial

Раскрыта многомиллионная сумма вложений финалистки 13-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой в недвижимость. Как сообщает в Telegram Shot, Голунова владеет тремя квартирами на юго-западе Москвы, суммарная стоимость которых достигает 100 млн рублей.

Как утверждает издание, Голунова владеет тремя квартирами на улице Обручева в Москве. У нее в собственности двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров, стоимость которой сейчас оценивается примерно в 20 млн рублей. В 2022 году она купила еще две квартиры на той же улице: трехкомнатную стоимостью около 36 млн рублей и двухкомнатную примерно за 20 млн.

Отмечается, что кроме жилой недвижимости, в 2021 году сибирская ведьма приобрела земельный участок площадью 9 соток в московском поселении Вороновское за 5 млн рублей.

Ранее была раскрыта сумма убытков бизнеса «магических» услуг Голуновой. Shot отметил, что выручка Голуновой снизилась с 1,7 млн рублей до 700 тысяч рублей.

Елена Голунова — финалистка 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, участница других телевизионных проектов, включая «Экстрасенсы ведут расследование». Голунова — мать Виктора Голунова, более известного под псевдонимом Влад Кадони, который участвовал в 6 и 11 сезонах «Битвы экстрасенсов» и стал популярным телеведущим. По собственным словам, Елена унаследовала магические способности по женской линии и с детства обладала даром видеть и общаться с духами умерших.

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