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16:01, 30 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыто влияние сделки с США на членство Украины в ЕС

Bloomberg: Соглашение по недрам с США не помешает Украине вступить в ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подписание соглашения по недрам с США не должно помешать Украине вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на итоговый текст документа.

«Вашингтон также признает намерения Киева избежать конфликта с планами вступления в Европейский союз, что давно считается красной чертой для Украины на переговорах», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Украина в рамках соглашения также хотят создать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии.

Кроме того, в документе указано, что в счет взноса в совместный фонд будет засчитываться лишь будущая военная помощь Вашингтона Киеву. Журналисты добавили, что соглашение должно укрепить стратегическое партнерство Украины и США для восстановления и модернизации республики после окончания конфликта.

Ранее стало известно, что Украина может подписать соглашение с США уже сегодня, 30 апреля. По данным агентства Bloomberg, с этой целью в Вашингтон направилась Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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