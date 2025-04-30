Раскрыты опасения Ватикана из-за возможной атаки БПЛА на похоронах Папы Римского

NI: Ватикан опасался возможной атаки БПЛА во время похорон Папы Римского

Ватикан опасался возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время прошедших похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает National Interest.

«Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — утверждается в публикации.

По данным издания, «серьезное беспокойство» вызывали самодельные дроны на фоне того, что на Украине и на Ближнем Востоке такие БПЛА реконструировали в боевое оружие. Обозреватели сообщили, что в Риме и Ватикане присутствовали тысячи военных. Некоторые из них были оснащены противодронным оружием.

Похороны понтифика состоялись 26 апреля. Прощальная церемония была проведена на площади Святого Петра в Ватикане.