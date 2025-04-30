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11:13, 30 апреля 2025Мир

Раскрыты опасения Ватикана из-за возможной атаки БПЛА на похоронах Папы Римского

NI: Ватикан опасался возможной атаки БПЛА во время похорон Папы Римского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Ватикан опасался возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время прошедших похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает National Interest.

«Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — утверждается в публикации.

По данным издания, «серьезное беспокойство» вызывали самодельные дроны на фоне того, что на Украине и на Ближнем Востоке такие БПЛА реконструировали в боевое оружие. Обозреватели сообщили, что в Риме и Ватикане присутствовали тысячи военных. Некоторые из них были оснащены противодронным оружием.

Похороны понтифика состоялись 26 апреля. Прощальная церемония была проведена на площади Святого Петра в Ватикане.

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