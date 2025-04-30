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20:22, 30 апреля 2025Из жизни

Ребенок поцарапал шедевр известного художника стоимостью в 50 миллионов евро

В музее Нидерландов ребенок повредил картину Ротко ценой 4,6 миллиарда рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matt Dunham / AP

На выставке в Нидерландах ребенок поцарапал картину Марка Ротко. Об этом пишет BBC News.

Инцидент произошел в Роттердаме в музее Boijmans Van Beuningen. Картина известного американского художника Марка Ротко «Серый, оранжевый на бордовом, № 8» была выставлена в одном из помещений музея, куда пускали публику в рамках специальной выставки архивных произведений. Маленький ребенок сумел серьезно повредить картину, на нижней части которой нет защитного слоя лака, начав ковырять краску пальцами.

Примерная стоимость картины оценивается в 50 миллионов евро (4,6 миллиарда рублей). Представитель музея сообщил, что сейчас рассматриваются «возможные шаги» по восстановлению картины. По его словам, «маленькие царапины хорошо видны на незащищенном слое краски в нижней части картины». Неизвестно, кто именно будет оплачивать реставрацию шедевра.

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Софи Макалун, менеджер по консервации в Fine Art Restoration Company, сказала, что «современные незавершенные» картины, такие как «Серый, оранжевый на бордовом, № 8», «особенно подвержены повреждениям». Это связано с «комбинацией сложных современных материалов, отсутствием традиционного защитного слоя и интенсивностью плоских цветовых полей, что делает даже самые маленькие повреждения мгновенно заметными».

«В данном случае царапины на верхних слоях краски могут значительно повлиять на восприятие произведения», — отметила Макалун.

Ранее сообщалось, что в Японии работы знаменитой художницы-иллюстратора Тихиро Ивасаки нашли на складе. Рисунки считались пропавшими 63 года.

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