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19:09, 7 марта 2025Из жизни

32 работы знаменитой художницы случайно нашли на складе

Mainichi Shimbun: В Японии нашли 32 работы знаменитой художницы Ивасаки
Никита Савин
Никита Савин

Картина Тихиро Ивасаки «Девочка в зелёном ветре»

В Японии работы знаменитой художницы-иллюстратора Тихиро Ивасаки нашли на складе через 63 года после пропажи. Об этом пишет Mainichi Shimbun.

32 оригинала иллюстраций, созданных художницей в 1958-1962 годах для журнала «Детский мир» издательства Shiko-sha, считались утраченными много десятилетий. Однако в начале 2024 года их случайно обнаружили на складе издательства во время реорганизации архива.

Как пояснили в Shiko-sha, в те годы было обычной практикой уничтожать оригиналы работ иллюстраторов сразу же после публикации книги или журнала. Однако Ивасаки очень ценили и зачастую возвращали ей оригиналы. Поэтому пропажа серии из 32 работ казалась странной.

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Иллюстрации для детского журнала были созданы, когда художница сама воспитывала сына. Искусствоведы считают, что в то время она по-особому подходила к своим работам. Кроме того, 1950-1950-е годы считаются пиковым периодом в творчестве Ивасаки.

Одной из самых примечательных иллюстраций серии специалисты считают «Ливень» 1958 года. На ней изображена девочка, которая вот-вот заплачет, потому что уронила цветные мелки под дождь. При этом другие дети спешат собрать мелки.

Новообретенные работы Ивасаки экспонируют два музея ее имени: в Токио и Мацукаве, префектура Нагано.

Ранее сообщалось, что искусствоведы из США объявили, что случайно найденный в штате Миннесота портрет может быть неизвестным шедевром знаменитого нидерландского живописца Винсента Ван Гога. Картину, которая может принадлежать кисти великого художника, купил на барахолке коллекционер антиквариата еще в 2019 году.

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