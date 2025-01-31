Искусствоведы объявили найденный на барахолке портрет возможным шедевром Ван Гога

Неизвестный шедевр Ван Гога мог быть найден на барахолке в США

Искусствоведы из США объявили, что случайно найденный в штате Миннесота портрет может быть неизвестным шедевром знаменитого нидерландского живописца Винсента Ван Гога. Об этом пишет The Minnesota Star Tribune.

Картину, которая может принадлежать кисти великого художника, купил на барахолке коллекционер антиквариата еще в 2019 году. С тех пор специалисты, включая бывшего куратора собрания античного искусства нью-йоркского Метрополитен-музея Максвелла Андерсона, пытаются установить, действительно ли полотно написал Ван Гог.

На картине изображен рыбак, который чинит сеть на берегу. В правом нижнем углу холста имеется надпись: «Элимар». Считается, что художник мог создать эту работу во время пребывания в психиатрической лечебнице на юге Франции в 1889 году. В тот период он создал 150 картин. Многие из них остались незавершенными и на них отсутствует подпись художника, как и на находке из Миннесоты.

Специалисты компании LMI Group International, которая уже потратила на работу с портретом более 30 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей), заявили, что на этой работе присутствует множество характерных для техники Ван Гога того периода черт, например, толстые мазки краски. Кроме того, надпись «Элимар» нанесена почерком очень похожим на почерк художника.

Если выяснится, что Ван Гог действительно является автором картины, то ее цена составит не менее 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция раскрыла общеевропейское преступное сообщество, участники которого подделали сотни работ знаменитых художников. У злоумышленников обнаружили копии картин знаменитых живописцев XIX-XX веков Клода Моне, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Фрэнсиса Бэкона и других.