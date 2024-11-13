Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:37, 13 ноября 2024Из жизни

Преступники подделали тысячи работ знаменитых художников на 20 миллиардов рублей

В Италии преступники подделали сотни работ Бэнкси на 200 миллионов евро
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Carabinieri / Reuters

Итальянская полиция раскрыла общеевропейское преступное сообщество, участники которого подделали сотни работ Бэнкси и других знаменитых художников. Об этом сообщает Reuters.

В результате совместной операции европейские спецслужбы арестовали 38 преступников в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Их обвиняют в сговоре с целью продажи краденого, подделке произведений искусства и торговле ими. Всего у мошенников изъяли больше двух тысяч картин и рисунков, большая часть из которых оказались копиями работ знаменитого британского мастера стрит-арта Бэнкси.

Сотрудники архива художника, которые помогли разоблачить банду, назвали случившееся «крупнейшим случаем защиты наследия Бэнкси» в истории. У злоумышленников также обнаружили копии картин знаменитых живописцев XIX-XX веков: Клода Моне, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Фрэнсиса Бэкона и других. По мнению экспертов, изъятые поддельные работы могли быть проданы на рынке как минимум за 200 миллионов евро (20,8 миллиарда рублей).

Материалы по теме:
Женщина случайно узнала об огромном наследстве. Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
Женщина случайно узнала об огромном наследстве.Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
26 апреля 2022
Унесли в могилу Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Унесли в могилуОни выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
9 августа 2018
Идеальное преступление Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Идеальное преступлениеКак украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
2 марта 2018

Во время специальной операции правоохранители обнаружили шесть мастерских, где изготавливались работы. Три из них находились в Италии — две в Пизе и одна в Венеции, — а остальные в других европейских странах.

Расследование началось в 2023 году, когда в коллекции некоего бизнесмена из Пизы обнаружили 200 подделок, в том числе копию работы Амедео Модильяни. Более того, чтобы поднять свой авторитет среди коллекционеров, преступники устроили две выставки подделок Бэнкси в небольших итальянских городах.

Ранее в Австралии музей оказался втянут в скандал, когда выяснилось, что выставленные там картины Пабло Пикассо — копии. «Картины Пикассо» были выставлены на одной из длительных экспозиций Музея старого и нового искусства Тасмании.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Названы лучшие советы по сжиганию жира на животе

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      В Госдуме рассказали о переговорах с Apple

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше