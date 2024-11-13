Преступники подделали тысячи работ знаменитых художников на 20 миллиардов рублей

В Италии преступники подделали сотни работ Бэнкси на 200 миллионов евро

Итальянская полиция раскрыла общеевропейское преступное сообщество, участники которого подделали сотни работ Бэнкси и других знаменитых художников. Об этом сообщает Reuters.

В результате совместной операции европейские спецслужбы арестовали 38 преступников в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Их обвиняют в сговоре с целью продажи краденого, подделке произведений искусства и торговле ими. Всего у мошенников изъяли больше двух тысяч картин и рисунков, большая часть из которых оказались копиями работ знаменитого британского мастера стрит-арта Бэнкси.

Сотрудники архива художника, которые помогли разоблачить банду, назвали случившееся «крупнейшим случаем защиты наследия Бэнкси» в истории. У злоумышленников также обнаружили копии картин знаменитых живописцев XIX-XX веков: Клода Моне, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Фрэнсиса Бэкона и других. По мнению экспертов, изъятые поддельные работы могли быть проданы на рынке как минимум за 200 миллионов евро (20,8 миллиарда рублей).

Во время специальной операции правоохранители обнаружили шесть мастерских, где изготавливались работы. Три из них находились в Италии — две в Пизе и одна в Венеции, — а остальные в других европейских странах.

Расследование началось в 2023 году, когда в коллекции некоего бизнесмена из Пизы обнаружили 200 подделок, в том числе копию работы Амедео Модильяни. Более того, чтобы поднять свой авторитет среди коллекционеров, преступники устроили две выставки подделок Бэнкси в небольших итальянских городах.

Ранее в Австралии музей оказался втянут в скандал, когда выяснилось, что выставленные там картины Пабло Пикассо — копии. «Картины Пикассо» были выставлены на одной из длительных экспозиций Музея старого и нового искусства Тасмании.