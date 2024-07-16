«Картины Пикассо» оказались написаны сотрудницей музея

Куратор музея в Австралии подделала полотна Пикассо и три года обманывала людей

В Австралии музей оказался втянут в скандал, когда выяснилось, что выставленные там картины Пабло Пикассо — подделки. Об этом пишет Business Insider.

«Картины Пикассо» были выставлены на одной из длительных экспозиций Музея старого и нового искусства Тасмании. Выставка «Лаунж для леди» действовала три года и была доступна только для тех, кто идентифицирует себя как женщина. В связи с этим один из посетителей-мужчин обратился в суд, обвинив администрацию музея в дискриминации. Суд решил дело в пользу истца и обязал музей снять гендерные ограничения и предоставить всем посетителям доступ к выставлявшимся картинам.

После этого куратор музея Кирша Кечеле, которая до этого заявляла, что мужской «опыт отвержения — это само по себе произведение искусства», переместила часть картин, включая полотна «Пикассо», в женский туалет. Затем сотрудница написала пост на сайте музея, в котором призналась, что обманывала людей, потому что некоторые картины выставки, в том числе «Завтрак на траве по Мане» авторства Пикассо, она подделала.

«Я знала о нескольких картинах Пикассо, которые могла одолжить у друзей, но ни одна из них не была зеленой, а я хотела, чтобы экспозиция была монохромной. Время также работало против меня, не говоря уже о стоимости страховки для Пикассо — цена бесстыдно высока!» — написала Кечеле. Куратор также добавила, что с картинами ей помогала племянница ее мастера по маникюру, которая хорошо «владеет пером и тушью и поэтому помогла с офортом».

Фальшивками оказались и некоторые другие объекты экспозиции, включая драгоценности, которые оказались сделаны из пластика, и мехового пледа принцессы Мэри, изготовленного из полиэстера.

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