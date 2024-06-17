Женщина нашла в ручье редчайшую и сохранившуюся целой куклу из свинца

В Великобритании женщина нашла редчайшую куклу из свинца в ручье

Женщина нашла редчайшую куклу из свинца в ручье в Великобритании. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на PA Media.

47-летняя Сара Брэкстоун исследовала берег ручья с помощью металлодетектора, когда наткнулась на что-то необычное. Она не могла понять, на что среагировало устройство, поскольку вода была мутной, и стала искать артефакт на ощупь. Через двадцать минут в ее руках оказалась плоская фигурка куклы из свинца, сохранившаяся целой.

Глава организации, регистрирующей археологические находки под контролем Британского музея, Portable Antiquities Scheme Майкл Льюис назвал артефакт образцом фантастической выживаемости. В их базе данных занесено 20 обломков таких кукол, и лишь находка Брэкстоун осталась целой.

Льюис рассказал, что обычно предметы из свинца не сохраняются до наших дней. Согласно его предположению, эта кукла была не сломана из-за того, что большую часть времени провела в воде.

Возраст куклы неизвестен, однако ее нахождение относят к постсредневековой археологии. Так ученые называют изучение предметов, созданных за последние 500 лет. Кукла одета в юбку с геометрическими узорами и во что-то похожее на корсет. У нее треугольный нос и выпученные глаза. Руки фигурки сделаны так, что к ним можно привязать нить. Льюис выдвинул идею, что ее могли использовать как марионетку, чтобы развлекать детей.

Брэкстоун исследует берега рек в поисках чего-то ценного уже пять лет. За это время она успела обнаружить различные черепа, зубы, а также ложку эпохи династии Тюдоров, правившей в 1485-1603 годах. Тем не менее своей самой удивительной находкой Брэкстоун все же считает свинцовую куклу. «Я ощущаю себя особенной, потому что нашла ее: это как Святой Грааль, только в мире кукол», — объяснила она.

Женщина планирует подарить фигурку Британскому музею. Артефактом уже заинтересовались коллекционеры из других стран.

Ранее сообщалось, что в Норвегии фермер нашел на поле редкий тысячелетний меч викингов. Он связался с археологами и местным правительством и подтвердил подлинность артефакта.

