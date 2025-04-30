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13:14, 30 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

Эксперт Кузнецова призвала не доверять фразе о шаговой доступности в объявлениях
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При поиске квартиры по объявлению важно обращать внимание на нюансы, которые скрываются за шаблонными фразами. Когда человек ищет квартиру, он обращает внимание на красивую «обертку» объявления. Инвестиционный советник, основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова в разговоре с «Газетой.Ru» перечислила нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Одна из классических формулировок «уютная квартира с историей» может означать, что дома давно не делали ремонт, там старые коммуникации, изношенные полы или обветшавшие стены. А под «историей» может скрываться и юридическая подоплека, например, квартира переходила по наследству или продавалась несколько раз за короткий срок. Эксперт посоветовала в таких случаях запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и изучить историю переходов права.

Фраза «в шаговой доступности все» часто может подразумевать наличие рядом в том числе оживленной трассы, рынка, вокзала или даже заведения с круглосуточным режимом.

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Тревожным сигналом также является фраза о том, что квартира требует небольшого косметического ремонта — чаще всего это значит, что ремонт нужен капитальный. Если в объявлении указано, что дом после капитального ремонта, стоит уточнить, какие именно работы были проведены.

Если речь об «уютной студии для одного», квартира может оказаться слишком маленькой. При указании на «доброжелательных соседей» и «спокойных жильцов», стоит насторожиться, возможно, так пытаются компенсировать проблемное окружение или нестабильную обстановку в подъезде.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков предсказал, что цены на квартиры в России остановились и не будут подниматься в 2025 году. Он объяснил это высокими ипотечными ставками и низкой покупательской способностью.

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