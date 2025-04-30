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19:30, 30 апреля 2025Забота о себе

Россиянам назвали три противораковых продукта

Онколог Ивашков посоветовал для профилактики рака добавить в рацион брокколи
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Онколог Владимир Ивашков заявил, что для профилактики рака в рацион необходимо включить три продукта. Их врач назвал россиянам в интервью для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец.

Как отметил Ивашков, противораковыми продуктами являются брокколи, куркума и зеленый чай. «В них есть антиоксиданты и определенные вещества, которые блокируют мутации в нашем теле, поэтому если вы их добавите в рацион, то сможете повлиять на свои риски», ─ пояснил медик.

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Также специалист посоветовал обогатить меню листьями салата, цитрусовыми, яблоками и морковью, чтобы усилить защиту от злокачественных новообразований. Что же касается алкоголя, его Ивашков порекомендовал исключить из рациона вовсе, поскольку не существует безопасной дозы спиртных напитков.

Ранее медицинский обозреватель Анна Добрюха рассказала о симптомах, которые сигнализируют о наличии рака. По ее словам, необходимо насторожиться при кашле длительностью более трех недель.

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