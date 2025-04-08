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19:34, 8 апреля 2025Забота о себе

Названы подозрительные сигнализирующие о раке симптомы

Медицинский обозреватель Добрюха назвала трехнедельный кашель симптомом рака
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Первые симптомы рака можно заметить самостоятельно, рассказала медицинский обозреватель Анна Добрюха. Подозрительные сигнализирующие о раке симптомы она назвала в материале для издания KP.RU.

Среди симптомов рака Добрюха выделила кашель, изменение голоса, осиплость и одышку, которые не проходят на протяжении трех недель. Кроме того, обратить внимание следует на наличие припухлостей, узлов и иных новообразований, локализованных на любых участках тела, а также кровь в моче или стуле и проблемы с кишечником. Все эти симптомы могут указывать на наличие онкологического заболевания, отметила эксперт. В то же время она уточнила, что наличие этих симптомов не всегда говорит о раке.

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По словам медицинского обозревателя, согласно статистике, чаще всего рак диагностируется у людей в возрасте от 65 до 74 лет. После этого возраста риск возникновения злокачественных новообразований снижается, так как деление клеток организма происходит уже не так активно.

Ранее онколог Андрей Базылев перечислил наиболее агрессивные виды рака. Как отметил врач, саркомы быстро привыкают к терапии, поэтому плохо поддаются лечению.

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