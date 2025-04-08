Названы подозрительные сигнализирующие о раке симптомы

Медицинский обозреватель Добрюха назвала трехнедельный кашель симптомом рака

Первые симптомы рака можно заметить самостоятельно, рассказала медицинский обозреватель Анна Добрюха. Подозрительные сигнализирующие о раке симптомы она назвала в материале для издания KP.RU.

Среди симптомов рака Добрюха выделила кашель, изменение голоса, осиплость и одышку, которые не проходят на протяжении трех недель. Кроме того, обратить внимание следует на наличие припухлостей, узлов и иных новообразований, локализованных на любых участках тела, а также кровь в моче или стуле и проблемы с кишечником. Все эти симптомы могут указывать на наличие онкологического заболевания, отметила эксперт. В то же время она уточнила, что наличие этих симптомов не всегда говорит о раке.

По словам медицинского обозревателя, согласно статистике, чаще всего рак диагностируется у людей в возрасте от 65 до 74 лет. После этого возраста риск возникновения злокачественных новообразований снижается, так как деление клеток организма происходит уже не так активно.

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