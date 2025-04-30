Россиянам рассказали о топчущихся на месте ценах на новостройки

Мир квартир: Новостройки в крупных городах России подорожали в среднем на 0,5 %

Новостройки в крупных городах России в апреле подорожали в среднем на 0,5 процента, до 145,9 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мир квартир».

За апрель новостройки подорожали в 51 из 70 городов, сильнее всего в Нижнем Тагиле (плюс 7,6 процента), Грозном (плюс 4 процента), Астрахани (плюс 3,6 процента), Владикавказе (плюс 2,8 процента) и Уфе (плюс 2,1 процента).

Наибольшее снижение произошло в Махачкале (минус 3,7 процента), Улан-Удэ (минус 2,3 процента), Оренбурге (минус 1,7 процента), Орле (минус 1,4 процента) и Саранске (минус 1 процент).

В Москве первичное жилье подорожало на 1,3 процента, до 415,6 тысячи рублей за квадратный метр, в Подмосковье — на 1,1 процента, до 200,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 1,5 процента, до 261,6 тысячи рублей.

Продажи у застройщиков идут не так бойко, как во времена ипотеки с господдержкой, прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее в MR Analytics сообщили, что в начале 2025 года продажи новостроек в Москве значительно выросли во всех сегментах рынка. При этом сильнее всего увеличился покупательский спрос на премиум-жилье: по итогам первого квартала продажи новостроек в премиум-классе выросли на 61 процент год к году.