Россияне пройдут исторический квест

В Северной Осетии пройдет военно-исторический квест

Россияне в рамках международной акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая, смогут посетить выставку авторских кукол Карины Дзицоевой «Горцы» и пройти военно-исторический квест в Национальном музее Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

«Гостей ждут выставки, среди которых экспозиция авторских кукол "Горцы" Карины Дзицоевой, включающая фигуры в национальных осетинских костюмах. Специально для молодежи с 16:00 до 18:00 пройдет военно-исторический квест "Вооружение Красной армии в период Великой Отечественной войны". Традиционный кинопоказ в этом году будет посвящен юбилею Победы: в музейном кинозале покажут художественные фильмы о войне», — рассказал гендиректор музея Аслан Цуциев.

Он также сообщил, что на основной площадке музея во Владикавказе откроются две выставки — экспозиция «Город и война» художника Владимира Лермонтова и выставка военных почтовых артефактов, организованная в сотрудничестве с Обществом филателистов.