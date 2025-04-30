Россиянина депортировали из Камбоджи по делу о сбыте наркотиков

Из Камбоджи депортировали россиянина по делу о сбыте наркотиков

Из Камбоджи депортировали россиянина, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2019 году мужчина вместе со своим сообщником в Ханты-Мансийске незаконно приобрели наркотические вещества с целью сбыта. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявили обвинения, после чего его объявили в розыск.

В ближайшее время мужчину доставят в Россию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске арестован хранивший героин в музыкальной колонке наркозакладчик.