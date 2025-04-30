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19:59, 30 апреля 2025Силовые структуры

Россиянину дали срок за истязание и сексуальное насилие над сыновьями сожительницы

В Воронеже педофилу дали срок за истязание и насилие над пасынками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Воронеже россиянину дали 22 года за истязания и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с декабря 2021 по июль 2022 года мужчина неоднократно совершал в отношении сыновей своей сожительницы преступные действия против половой неприкосновенности в съемных квартирах. В 2023 году за непослушание он жестоко избил пасынков деревянной палкой и руками.

Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, включающую результаты судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Крыму насиловавшего 10-летнюю девочку педофила приговорили к 20 годам колонии.

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