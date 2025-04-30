Россиянину дали срок за истязание и сексуальное насилие над сыновьями сожительницы

В Воронеже россиянину дали 22 года за истязания и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, с декабря 2021 по июль 2022 года мужчина неоднократно совершал в отношении сыновей своей сожительницы преступные действия против половой неприкосновенности в съемных квартирах. В 2023 году за непослушание он жестоко избил пасынков деревянной палкой и руками.
Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, включающую результаты судебных экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Крыму насиловавшего 10-летнюю девочку педофила приговорили к 20 годам колонии.