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17:25, 30 апреля 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка отдала мошенникам более 28 миллионов рублей

В Омске пенсионерка перевела мошенникам более 28 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Омске пенсионерка перевела мошенникам более 28 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, 68-летней женщине позвонил сотрудник от лица генерального директора инвестиционной компании, с которой у пострадавшей заключен договор. Она вкладывала деньги и имела доход с них, поэтому сомнений, с кем она общается, не возникло.

Далее к разговору подключился сотрудник федеральной службы по финансовому мониторингу, который сообщил о кадровой проверке. Якобы он ищет человека, переводившего деньги за границу. С его слов, она тоже попала под подозрение и ее действия подпадают под статью о государственной измене.

Пенсионерка поверила им и чтобы избежать наказания, согласилась сотрудничать. В течение месяца она следовала их указаниям и снимала деньги в разных банках. Часть перевела на счета злоумышленников, а две суммы шесть и десять миллионов рублей передала курьерам. Один из которых передал ей ключи, сообщив, что они от банковской ячейки в центральном банке, где будут храниться ее сбережения.

В следующий раз мошенники попросили ее взять пять миллионов рублей в кредит, чтобы перекрыть деньги, которые якобы взяли неизвестные. Это ее насторожило и она связалась с братом из Москвы, который отговорил пострадавшую от этих действий. Общая сумма ущерба составила более 28 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин получил грант на развитие коневодческой фермы и стал фигурантом уголовного дела.

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