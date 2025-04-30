Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 30 апреля 2025Россия

Российские врачи извлекли осколок из бьющегося сердца бойца СВО

В Татарстане хирурги извлекли осколок из бьющегося сердца бойца СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Татарстане врачи извлекли осколок из бьющегося сердца бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).

Как стало известно, 37-летний военнослужащий получил множественные ранения во время атаки дронов в декабре 2024 года. Пройдя несколько этапов лечения в различных учреждениях, мужчину доставили к хирургам в военный госпиталь при РКБ Татарстана. В проведении операции также принимали участие медики Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ).

По словам руководителя госпиталя Михаила Бурмистрова, врачам предстояло убрать осколки из грудной стенки. Однако в ходе обследования один из фрагментов обнаружился в сердце пациента, которое в таких случаях обычно останавливают для извлечения инородного предмета. Но в этот раз, посовещавшись, медики решили оставить орган работать, чтобы избежать рисков, связанных с ишемией и подключением аппарата искусственно кровообращения.

Как рассказал заведующий отделением кардиохирургии №1 МКДЦ Анвар Садыков, врачи около часа изучали общую картину и строили реконструкцию сердца. «Мы предположили, что сможем достать осколок без искусственного кровообращения, решили, что определимся по ходу операции», — пояснил он.

Ранее в Тюменской области врачи извлекли из тела бойца СВО осколок, застрявший между верхней полой веной и аортой — самой крупной артерией организма, которая берет начало из левого желудочка сердца. Медики опасались, что 36-летний военный мог не пережить операцию, однако она прошла успешно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские агенты готовили теракт против российского военнослужащего и подорвались на своей же бомбе. Мощный взрыв попал на видео

    Экономика Германии упала седьмой квартал подряд

    Кремль заявил о поддержке Путиным перемирия на Украине

    Песков подтвердил участие одного мирового лидера в праздновании 9 Мая в Москве

    Украинский дрон атаковал автомобиль в приграничном российском регионе

    В Кремле обвинили Запад в игнорировании нацистов с факелами на Украине

    Россиянка потратила 150 тысяч рублей на отдых в Египте и оказалась в заброшенном отеле

    В России предрекли провокации в Молдавии на 9 Мая

    Мирные жители пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по машине в российском городе

    Известному российскому комику вырезали фурункул без наркоза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости