Российские врачи извлекли осколок из бьющегося сердца бойца СВО

В Татарстане хирурги извлекли осколок из бьющегося сердца бойца СВО

В Татарстане врачи извлекли осколок из бьющегося сердца бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).

Как стало известно, 37-летний военнослужащий получил множественные ранения во время атаки дронов в декабре 2024 года. Пройдя несколько этапов лечения в различных учреждениях, мужчину доставили к хирургам в военный госпиталь при РКБ Татарстана. В проведении операции также принимали участие медики Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ).

По словам руководителя госпиталя Михаила Бурмистрова, врачам предстояло убрать осколки из грудной стенки. Однако в ходе обследования один из фрагментов обнаружился в сердце пациента, которое в таких случаях обычно останавливают для извлечения инородного предмета. Но в этот раз, посовещавшись, медики решили оставить орган работать, чтобы избежать рисков, связанных с ишемией и подключением аппарата искусственно кровообращения.

Как рассказал заведующий отделением кардиохирургии №1 МКДЦ Анвар Садыков, врачи около часа изучали общую картину и строили реконструкцию сердца. «Мы предположили, что сможем достать осколок без искусственного кровообращения, решили, что определимся по ходу операции», — пояснил он.

Ранее в Тюменской области врачи извлекли из тела бойца СВО осколок, застрявший между верхней полой веной и аортой — самой крупной артерией организма, которая берет начало из левого желудочка сердца. Медики опасались, что 36-летний военный мог не пережить операцию, однако она прошла успешно.