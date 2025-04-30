РИА Новости: Группы ВСУ и польские наемники бегут в сторону Сум

Разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и польские наемники бегут в сторону города Сумы от наступающей Российской армии. Об этом рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь в беседе с РИА Новости.

«Остатки разрозненных подразделений украинских боевиков и иностранных наемников хаотично бегут в сторону Сум. (...) Согласно данным радиоперехвата, противник испытывает там острую нехватку боеприпасов», — рассказал офицер.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали элитную группу спецназа ВСУ в Сумской области. Данное подразделение украинского спецназа было сформировано в апреле 2024 года. Его основной задачей является проведение специальных операций в тылу противника с целью разведки, диверсий и саботажа.