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23:16, 29 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили группу элитного украинского спецназа

Группировка войск «Север» уничтожила группу элитного спецназа ВСУ «Рейнджер»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские военные ликвидировали элитную группу спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Личный состав штурмовой группы из 6-го отдельного полка специального назначения «Рейнджер» уничтожили военные из российской группировки войск «Север». Отмечается, данное подразделение украинского спецназа было сформировано в апреле 2024 года. Его основной задачей является проведение специальных операций в тылу противника с целью разведки, диверсий и саботажа.

Военные из российской группировки войск «Север» призвали украинцев умолять родственников из ВСУ об одной вещи — сдаваться в плен. Военные рассказали, что продолжают находить в Курской области тела бойцов ВСУ, и зачастую опознать их возможно лишь по ДНК или татуировкам.

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