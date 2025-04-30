Российский пенсионер учинил расправу над родственницей и закопал ее в лесу

В Ярославле россиянин предстанет перед судом за расправу над родственницей

В Ярославской области предстанет перед судом 64-летний пенсионер, подозреваемый в расправе над 75-летней родственницей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2024 года у мужчины произошел бытовой конфликт с пожилой женщиной, в ходе которого он набросился на нее, повалил и удушил. После, осознав, что за совершенное преступление его ждут проблемы с законом, мужчина вывез женское тело в лесной массив Гаврилов-Ямского района, там в густой чаще он вырыл яму и скрыл следы преступления.

Женщина числилась пропавшей без вести с июня 2024 года по январь текущего года, но после комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий стало ясно, что к ее исчезновению причастен родственник. В ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Курской области задержали подозреваемого в двойной расправе над родственниками.