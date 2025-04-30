Российский регион начнет поставлять в Афганистан лимонады

Пензенская область начнет поставлять в Афганистан энергетики, индейку и мебель

Пензенские власти рассказали о планах начать поставки местной продукции в Афганистан. Об этом сообщает «Подъем». Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на рынки этой азиатской страны направят в том числе энергетические напитки местного производства.

«Квас и березовый сок, к сожалению, их не интересует. Они заинтересованы в различных лимонадах и энергетиках», — цитирует издание представителей властей российского региона. Также отмечается, что готов начать отгрузку и крупный производитель мебели.

О поставках, которые планируется вести через расположенный на границе Афганистана и Узбекистана Международный центр торговли «Термез», до этого по итогам встречи с замгендиректора расположенной в одноименном городе зоны свободной торговли рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов поделился с РИА Новости данными об ассортименте продукции, которую поставляют в обратном направлении — из Афганистана в РФ. По его словам, Россия закупает прежде всего сухофрукты, изюм, а также другие виды сельхозпродукции, включая гранаты, специи, лекарственные травы. Как уточнил дипломат, шестая часть отечественного импорта на указанном направлении приходится на «хромовые руды, концентраты, минералы, рубины, изумруды».