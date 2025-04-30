Российский рэпер показал внешность после похудения на 20 килограммов

Российский рэпер Toxi$ показал внешность после похудения на 20 килограммов

Российский рэпер Toxi$ (настоящее имя — Андрей Смелянский) показал внешность после похудения. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, насчитывающем 379 тысяч подписчиков.

21-летний исполнитель позировал на размещенном кадре в полный рост в углу комнаты. Его запечатлели в черных шортах до колена и с голым торсом. При этом артист поднял руки и напряг на них мышцы.

«Кому-то снова 18… Минус 20 килограммов», — указал он в подписи, добавив хештег #ЗдоровыйОбразЖизни.

Toxi$ стал известен благодаря социальным сетям, куда выкладывал свои треки. Получив волну популярности с вирусными мемами, основанными на его необычном голосе и способности его менять, он присоединился к объединению RNDm Crew, куда входят молодые рэп-звезды OG Buda и Mayot.

Ранее в апреле в сети испугались за здоровье казахстанского рэпера Скриптонита из-за его внешности на новом фото с блогером Александром Зубаревым.