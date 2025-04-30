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09:30, 30 апреля 2025Силовые структуры

Российского школьника задержали за сбор СВУ по заданию Украины

В Ростове-на-Дону задержали школьника за сбор СВУ по заданию Украины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону задержали 15-летнего школьника, которого подозревают в сборе самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию Украины. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По версии следствия, юношу завербовали украинские спецслужбы, после чего он стал собирать взрывчатку в своей квартире. Все это время он переписывался с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В доме подростка прошли обыски, во время которых силовики нашли взрывчатые вещества, изготовленные из имевшихся у него реактивов. Также в СВУ были поражающие элементы. Подростка взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что суд дал 12 лет жительнице Забайкалья за перевод денег на обмундирование ВСУ.

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