Рой пчел атаковал судью во время футбольного матча

В Индии рой пчел напал на судью и болельщиков во время матча Суперкубка

Рой пчел атаковал судью и болельщиков во время футбольного матча в Индии. Об этом сообщает Times Now.

Необычный инцидент произошел на 28-й минуте матча четвертьфинала Суперкубка между Mumbai City FC и Inter Kashi на стадионе в городе Бубанешвар, штат Одиша. Игра была приостановлена после того, как один из судей стал отмахиваться от пчел, а затем убежал от них к центру поля.

После четырехминутного перерыва игра возобновилась, но вскоре ее снова прервали из-за возвращения пчел. На этот раз они напали не только на судью, но и на зрителей. Люди начали паниковать и устремились к выходу. Судья, стоявший на поле, упал на землю, персонал стадиона укрыл его полотенцами, чтобы защитить от насекомых.

Игра возобновилась на 44-й минуте, после того как судейская бригада сменила желтые футболки на черные, добавив 14 минут к основному времени.

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