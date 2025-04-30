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19:15, 30 апреля 2025Из жизни

Рой пчел атаковал судью во время футбольного матча

В Индии рой пчел напал на судью и болельщиков во время матча Суперкубка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Телеграм-канал SHOT

Рой пчел атаковал судью и болельщиков во время футбольного матча в Индии. Об этом сообщает Times Now.

Необычный инцидент произошел на 28-й минуте матча четвертьфинала Суперкубка между Mumbai City FC и Inter Kashi на стадионе в городе Бубанешвар, штат Одиша. Игра была приостановлена после того, как один из судей стал отмахиваться от пчел, а затем убежал от них к центру поля.

После четырехминутного перерыва игра возобновилась, но вскоре ее снова прервали из-за возвращения пчел. На этот раз они напали не только на судью, но и на зрителей. Люди начали паниковать и устремились к выходу. Судья, стоявший на поле, упал на землю, персонал стадиона укрыл его полотенцами, чтобы защитить от насекомых.

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Игра возобновилась на 44-й минуте, после того как судейская бригада сменила желтые футболки на черные, добавив 14 минут к основному времени.

Ранее в Таиланде рыбак попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Мужчина случайно задел улей рядом с водоемом.

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