«Самая сексуальная автогонщица в мире» пришла на кантри-фестиваль в откровенном топе

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», пришла в откровенном наряде на кантри-фестиваль Stagecoach в Индио, Калифорния. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 28-летняя спортсменка предстала перед камерой в джинсовой юбке длины мини и зеленом топе, который частично оголял ее грудь. При этом образ звезды был дополнен ковбойской шляпой, ожерельями с подвесками и ярким браслетом. Также Брюэр сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в объемные локоны.

Поклонники отреагировали на внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Шикарная», «Какой прекрасный вид», «Красотка», «Ты такая идеальная», «Девушка моей мечты», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак снялась в откровенном наряде на поле для гольфа. Тогда знаменитость запечатлела себя на камеру во время игры и продемонстрировала фигуру в кроп-топе и синей юбке длины мини.