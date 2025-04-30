Симоньян оценила слова режиссера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского режиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Она опубликовала свою реакцию в Telegram-канале.

Симоньян процитировала Стоуна, который напомнил, что во Второй мировой войне «сражались и победили русские», но «здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего». По словам режиссера, мир находится в ужасном состоянии, а Европа буквально вычеркнула из памяти Россию.

«Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне "Знание.Первые"», — подписала высказывание режиссера Симоньян.

Ранее Оливер Стоун обвинил Запад в демонизации президента России Владиимра Путина. Он вспомнил свою беседу с главой государства в 2017 году во время съемок документального фильма о нем.