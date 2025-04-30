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13:23, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян позвонили из администрации президента во время родов

Симоньян заявила, что говорила по телефону с замглавы АП Громовым во время родов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что во время родов говорила по телефону с первым замглавы администрации президента (АП) России Алексеем Громовым. Деталями она поделилась в беседе с певицей Натальей Подольской, запись доступна на YouTube.

По словам медиаменеджера, ситуация произошла в 2014 году, когда она рожала сына Баграта. Симоньян уточнила, что ее ребенок появился на свет вскоре после полуночи, а звонок от Громова поступил чуть ранее — около 11 часов вечера.

«Самое смешное, что я беру трубку. Он говорит: "Рит, ты можешь говорить"? Я говорю: "Я рожаю". Он говорит: "В смысле?". Я говорю: "В прямом". (...). Он говорит: "Понял. А говорить ты можешь?"» — вспомнила журналистка. Она также добавила, что на третий или четвертый день после родов поехала в Счетную палату по рабочему делу.

Ранее Симоньян рассказала о своей врожденной патологии. По словам медиаменеджера, у нее с рождения нет левой сонной артерии, что никак не влияет на качество ее жизни.

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