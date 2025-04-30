Главред RT Симоньян заявила, что россияне и американцы очень похожи

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила о сходстве россиян с американцами, которое она заметила в юности во время поездки в США по программе обмена. Мнением медиаменеджер поделилась в интервью певице Наталье Подольской, видео вышло на YouTube.

«Там очень много потрясающих совершенно людей, душевных. И вообще мы очень похожи, как ни странно, с американцами», — сказала Симоньян.

Журналистка добавила, что в целом у нее остались хорошие впечатления от США, и назвала эту страну красивой и замечательной. Вместе с тем Симоньян подвергла критике американское образование. «У меня язык с трудом поворачивается назвать это образованием. Это просто смешно», — констатировала главред RT.

Ранее Симоньян прокомментировала слова американского режиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Она опубликовала его цитату и назвала режиссера прекрасным.