Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян заявила о сходстве россиян с американцами

Главред RT Симоньян заявила, что россияне и американцы очень похожи
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила о сходстве россиян с американцами, которое она заметила в юности во время поездки в США по программе обмена. Мнением медиаменеджер поделилась в интервью певице Наталье Подольской, видео вышло на YouTube.

«Там очень много потрясающих совершенно людей, душевных. И вообще мы очень похожи, как ни странно, с американцами», — сказала Симоньян.

Журналистка добавила, что в целом у нее остались хорошие впечатления от США, и назвала эту страну красивой и замечательной. Вместе с тем Симоньян подвергла критике американское образование. «У меня язык с трудом поворачивается назвать это образованием. Это просто смешно», — констатировала главред RT.

Ранее Симоньян прокомментировала слова американского режиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Она опубликовала его цитату и назвала режиссера прекрасным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины назвал условие для проведения мирных переговоров в любом формате

    Российские «Ракушки» и БМД-4М получили дополнительную защиту

    Эрдоган поддержал позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Билан заработает на сольном концерте более 50 миллионов рублей

    В Италии рассказали об отважном решении Венгрии

    Лепс пожалел об ошибках молодости

    Еврокомиссия пригрозила Сербии за присутствие на параде Победы

    Эрдоган отреагировал на предложенное Путиным перемирие на Украине

    Нюхающий кокаин голый полицейский в стрингах попал под проверку МВД России

    Шольц поддержит нового канцлера ФРГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости