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08:25, 30 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа высказался о красоте Кремля

Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью радио WABC.

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. Я был охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью [происходящего]», — сказал он.

Уиткофф подчеркнул, что ни одна из его встреч с российским лидером не длилась менее трех часов, а одна едва не затянулась до пяти часов. По его словам, Путин видит первую за много лет возможность переосмыслить отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее стало известно, что Путин отверг предложение Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии боевого соприкосновения на Украине. Президент подчеркнул, что Москва рассчитывает на переход всей территории новых регионов под контроль России.

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