На Западе узнали об отказе Путина пойти на условие Уиткоффа о прекращении огня

Bloomberg: Путин отверг условие Уиткоффа о прекращении огня на текущих позициях

Президент России Владимир Путин отверг предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Источник агентства рассказал, что американский дипломат пытался убедить российского лидера в необходимости закрепить Вооруженные силы РФ на текущих позициях. Путин отказался, пояснив, что Москва рассчитывает на переход всей территории новых регионов под контроль России.

Издание отмечает, что сейчас переговоры находятся в тупике, для выхода из которого необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле. Диалог продолжался около трех часов. Перед беседой с Путыным Уиткофф также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.