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04:22, 30 апреля 2025Мир

На Западе узнали об отказе Путина пойти на условие Уиткоффа о прекращении огня

Bloomberg: Путин отверг условие Уиткоффа о прекращении огня на текущих позициях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отверг предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Источник агентства рассказал, что американский дипломат пытался убедить российского лидера в необходимости закрепить Вооруженные силы РФ на текущих позициях. Путин отказался, пояснив, что Москва рассчитывает на переход всей территории новых регионов под контроль России.

Издание отмечает, что сейчас переговоры находятся в тупике, для выхода из которого необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле. Диалог продолжался около трех часов. Перед беседой с Путыным Уиткофф также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

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