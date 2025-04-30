Сразу два жителя российского региона выиграли в лотерею по миллиону рублей

Сразу два жителя Курганской области выиграли в лотерею по миллиону рублей

Сразу два жителя Курганской области выиграли в лотерею по миллиону рублей. Об победителях из российского региона сообщает URA со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Уточняется, что розыгрыш прошел 20 апреля 2025 года. Обладателями миллионов стали жители Куртамышского и Притобольного районов.

Ранее россиянка из Коврова выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение хорошим отношением к кошкам, которых она приютила. Так, Елена приобрела билет 13 марта в конце своего рабочего дня и не сразу стерла защитный слой.