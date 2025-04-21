Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:49, 21 апреля 2025Моя страна

Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение отношением к кошкам

Россиянка Елена из Коврова выиграла миллион рублей в лотерею
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Россиянка из Коврова выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение хорошим отношением к кошкам, которых она приютила. Об этом сообщает 6tv со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Так, Елена приобрела билет 13 марта в конце своего рабочего дня и не сразу стерла защитный слой. О выигрыше она узнала лишь спустя время. Женщина хочет направить деньги на ремонт и помощь сыну.

Ранее военный пенсионер из Череповца приобрел 10 билетов одной лотереи и в подарок получил билет другой лотереи, который в результате принес ему более 20 миллионов рублей. При этом мужчина по имени Юрий стал первым выигравшим суперприз в истории лотереи «Лавина призов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Путин рассказал о снижении активности ВСУ во время перемирия

    Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области

    Борьбе Трампа с миграцией предсказали плачевный результат

    Путин отметил мужество решивших приехать в Москву на 9 Мая европейских политиков

    Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение отношением к кошкам

    Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на россиянина в Чехове

    Украинский боксер похвалил россиянина Ковалева

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Цискаридзе рассказал о тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости