Стала известна дата открытия железнодорожного вокзала в Донецке

ТАСС: Железнодорожный вокзал в Донецке откроется 9 мая

Железнодорожный вокзал в Донецке откроется 9 мая. Эту дату назвал в беседе с ТАСС первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Уточняется, что вокзал не работал с 2014 года. С 9 мая с него поедут пригородные поезда, добавил собеседник агентства.

В феврале стало известно, что президент России Владимир Путин призвал рассмотреть вопрос развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом через новые регионы РФ. Кабмину вместе с компанией «РЖД» поручили проработать вопрос о том, чтобы проложить железную дорогу между Крымом и центральной частью страны через территории ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.