Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:49, 30 апреля 2025Путешествия

Стала известна дата открытия железнодорожного вокзала в Донецке

ТАСС: Железнодорожный вокзал в Донецке откроется 9 мая
Алина Черненко

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Железнодорожный вокзал в Донецке откроется 9 мая. Эту дату назвал в беседе с ТАСС первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Уточняется, что вокзал не работал с 2014 года. С 9 мая с него поедут пригородные поезда, добавил собеседник агентства.

В феврале стало известно, что президент России Владимир Путин призвал рассмотреть вопрос развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом через новые регионы РФ. Кабмину вместе с компанией «РЖД» поручили проработать вопрос о том, чтобы проложить железную дорогу между Крымом и центральной частью страны через территории ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп скорректировал предложения по решению украинского конфликта. Как это отразится на Зеленском?

    Дачникам назвали комфортную температуру для рассады

    Названы лучшие пляжи мира

    Стало известно об отсутствии прогресса в подписании ресурсной сделки США и Украины

    США обрушили новые санкции на иранскую нефть

    Рой пчел атаковал судью во время футбольного матча

    В Белом доме испугались невозможности урегулировать конфликт на Украине

    В Москве поубавилось малогабаритных квартир

    Уступку Трампа по выборам на Украине объяснили

    Москвичам предложили пожить в шестиметровой квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости