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08:53, 30 апреля 2025Россия

Российский военкор рассказал об инциденте со стрельбой с участием бойцов из КНДР

Военкор Коц: Бойцы из КНДР открыли огонь в воздух при виде журналистов на КПП
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Бойцы из Корейской народно-демократической республики (КНДР, Северная Корея) открыли огонь в воздух при виде журналистов на контрольно-пропускном пункте (КПП) на полигоне под Курском. Об инциденте со стрельбой рассказал российский военкор Александр Коц в репортаже для «Комсомольской правды».

По словам журналиста, корни инцидента росли из того, что военные из Северной Кореи беспрекословно следовали инструкциями и уставу. Поэтому, когда журналисты, приехавшие делать репортаж о подразделении операторов беспилотников, проехали КПП вслед за российскими бойцами, северокорейцы открыли предупредительный огонь в воздух.

«[Журналисты] остановились, выскочили наружу — а там гости с Востока, которые дроноводов-то (операторов дронов — прим. «Ленты.ру») уже знают, а журналистов — нет. Вот и потребовали объясниться. На обратно пути они, канонично, по-северокорейски улыбаясь, приветливо махали коллегам рукой», — рассказал об инциденте с участием военных из КНДР Коц.

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Ранее стало известно о сложностях с бойцами из КНДР под Курском.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.

ЖЗЛ
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