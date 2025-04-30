Суд отклонил жалобу на арест бывшего гендиректора агрохолдинга «Русагро»

В Москве суд отклонил жалобу на арест экс-директора «Русагро» Басова

В Москве суд отклонил жалобу на арест экс-директора «Русагро» Максима Басова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Московский городской суд оставил без изменений постановление Мещанского суда, а поданную на постановление апелляционную жалобу — без удовлетворения. Защита Басова просила суд отправить его под домашний арест.

В марте суд арестовал экс-директора «Русагро» на срок до 25 мая. Он обвиняется по статье о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями вместе с основателем агрохолдинга Вадимом Мошковичем.