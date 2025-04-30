Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 30 апреля 2025Силовые структуры

Свердловского авторитета заподозрили в расправе над олигархом 30 лет спустя

Охранник убитого 30 лет назад олигарха Терняка дал показания на бандита с Урала
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Рублевке сотрудники силовых структур задержали свердловского авторитета Сергея Горшунова, подозреваемого в расправе над олигархом больше 30 лет назад. Показания против него мог дать выживший охранник. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Сейчас задержанного обвиняют в похищении и расправе над двумя и более людьми. По решению суда он находится в СИЗО.

Предварительно, среди его жертв могли быть первый мультимиллионер на Среднем Урале Виктор Терняк и бывший участник ОПГ «Центр» Юрий Чуприянов.

Ранее прокурор запросил большие сроки для лидера и участников старейшей в Москве ОПГ «Таганские».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

    На Украине рассказали о лишении медиков брони от мобилизации

    В зоне СВО испытают бесшумный мотоэвакуатор для раненых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости