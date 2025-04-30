Свердловского авторитета заподозрили в расправе над олигархом 30 лет спустя

Охранник убитого 30 лет назад олигарха Терняка дал показания на бандита с Урала

На Рублевке сотрудники силовых структур задержали свердловского авторитета Сергея Горшунова, подозреваемого в расправе над олигархом больше 30 лет назад. Показания против него мог дать выживший охранник. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Сейчас задержанного обвиняют в похищении и расправе над двумя и более людьми. По решению суда он находится в СИЗО.

Предварительно, среди его жертв могли быть первый мультимиллионер на Среднем Урале Виктор Терняк и бывший участник ОПГ «Центр» Юрий Чуприянов.

Ранее прокурор запросил большие сроки для лидера и участников старейшей в Москве ОПГ «Таганские».