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15:57, 16 апреля 2025Силовые структуры

Участникам старейшей ОПГ в Москве запросили большие сроки по делу о бандитизме

Прокурор запросил от 23 до 25 лет колонии для лидера и участников Таганской ОПГ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокурор запросил большие сроки для лидера и участников старейшей в Москве ОПГ «Таганские». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигурантов просят приговорить к заключению на срок от 23 до 25 лет и штрафам в размере до двух миллионов рублей. Лидеру группировки — Игорю Жирноклееву – гособвинение запросило 25 лет лишения свободы, 12 из которых он проведет в тюрьме.

Слушания по уголовному делу начались в Мосгорсуде в мае 2022 года. Двух лидеров Таганской ОПГ — Григория Рабиновича, известного в криминальном мире как Гриша Таганский, и Игоря Жирноклеева — вместе с девятью участниками банды обвинили в организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, серии расправ, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

В частности, по версии следствия, они расправились с бизнесменом Арменом Аванесовым из-за долга в 50 тысяч долларов, членом ОПГ Сергеем Скорняковым, с избившим одного из «таганских» Владимиром Рощиным, а также предпринимателем Алексеем Покровским, с которого Рабинович требовал 53 миллиона рублей. Кроме того, подсудимым вменяется расправа над юристом универмага «Москва» Андреем Бралюком и адвокатом Натальей Вавилиной.

Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла по ним обвинительный вердикт.

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