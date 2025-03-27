Суд присяжных признал лидера Таганской ОПГ причастным к расправе над Дедом Хасаном

Присяжные признали лидера Таганской ОПГ пособником убийства Деда Хасана

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ, передает ТАСС.

Подсудимые признаны виновными в создании банды в 1991 году. А ее лидер Игорь Жирноклеев причастен к расправе над королем воровского мира Асланом Усояном (Дед Хасан).

Слушания начались в Мосгорсуде в мае 2022 года. Лидеров Таганской ОПГ Григория Рабиновича, известного в криминальном мире как Гриша Таганский, и Жирноклеева вместе с девятью участниками банды обвинили в организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, серии убийств, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

Они, по версии следствия, расправились с бизнесменом Арменом Аванесовым из-за долга Жирноклееву в 50 тысяч долларов; членом ОПГ Сергеем Скорняковым; с избившим одного из «таганских» Владимиром Рощиным; предпринимателем Алексеем Покровским, с которого Рабинович требовал 53 миллиона рублей. Также подсудимым вменяется убийство юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка и адвоката Натальи Вавилиной.

В июне 2024 года Рабинович умер в СИЗО «Матросская Тишина». Ни он, ни Жирноклеев свою вину не признавали.

После оглашения обвинительного вердикта стороны должны обсудить его. Прокурор выскажет свое мнение относительно наказания для фигурантов дела.