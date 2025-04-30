Раскрыто разрушительное влияние нейтралитета Швейцарии на ее оборонную промышленность

Bloomberg: Нейтралитет Швейцарии поставил под угрозу ее оборонную промышленность

Нейтралитет Швейцарии поставил под угрозу развитие ее оборонной промышленности, поскольку контрагентов из других европейских стран не устраивают установленные Берном ограничения на реэкспорт вооружений. Об этом пишет Bloomberg.

«Запрет Швейцарии на реэкспорт оружия на Украину привел к тому, что ее продукцию стали обходить стороной от Амстердама до Берлина», — говорится в материале.

Опрошенный изданием эксперт отметил, что в ближайшие годы ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку срок действия существующих контрактов истекает, а соседние страны уже начали производить компоненты, которые сейчас изготавливаются только в Швейцарии. По его словам, европейские страны, с учетом их миллиардных инвестиций в оборонную промышленность, которые ожидаются в ближайшие годы, скорее всего, намеренно исключат швейцарскую продукцию из своих цепочек поставок.

Ранее стало известно о планах руководства Европейского союза уговорить страны объединения потратить до 2030 года сотни миллиардов евро на перевооружение из-за угрозы войны с Россией.