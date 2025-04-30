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02:27, 30 апреля 2025Мир

Трамп назвал способное превратить США в страну третьего мира событие

Трамп: Победа Харрис превратила бы США в страну третьего мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Победа Камалы Харрис на выборах президента США могла бы превратить Штаты в страну третьего мира. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на митинге в честь 100 дней его президентства.

По его словам, Харрис и Демократическая партия пустили бы в страну 10 миллионов мигрантов, а также амнистировали еще 40 миллионов человек, нелегально прибывших в США.

«Это был бы вопрос всего лишь нескольких лет или месяцев, пока Америка сама не превратилась бы в несостоявшуюся страну третьего мира. Если бы они добились своего, мы бы жили в адовой дыре. Именно этого они и хотят», — сказал он.

Ранее Трамп назвал мигрантов причиной большинства проблем Европы. «Я не большой фанат Европы и того, что они сделали с иммиграцией», — сказал он.

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