Три европейские страны уличили в желании заполучить Калининград

Политолог Орлов заявил о желании Литвы, Польши и Германии заполучить Калининград

Три государства Евросоюза имеют исторические притязания на территорию Калининградской области. Об этом в разговоре с RT рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Первой страной, желающей заполучить Калининград, политолог назвал Литву. По его словам, часть общества данного государства считает, что территории Калининградской области когда-то были исконно балтийскими. «Президент Литвы Гитанас Науседа всего пару месяцев назад высказывал претензии на Калининград, называя его на литовский манер», — напомнил Орлов.

Однако, куда более демонстративны в своих претензиях в Польше, указал политолог. «И поляки уже проводили военные учения вблизи российского региона. (...) На их националистических ресурсах можно легко найти карты Польши с включенной Калининградской областью», — отметил он.

Третьей страной, в которой радикальная часть общества ностальгирует по Калининградской области, является Германия, добавил Орлов. «Раньше их останавливало душевное чувство вины за Вторую мировую. Но сейчас, как мы видим, это чувство улетучивается, и из Германии вновь звучат милитаристские лозунги о том, что надо поднимать свой ВПК, надо брать судьбу Европы в свои руки», — пояснил эксперт.

В заключение политолог отметил, что все эти исторические претензии останутся несбыточной мечтой для европейских претендентов.

Ранее военный обозреватель и отставной полковник Михаил Ходаренок заявил, что большой европейский конфликт, способный перерасти в третью мировую войну, может начаться со вторжения сил НАТО в Калининградскую область.