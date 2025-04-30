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17:01, 30 апреля 2025Мир

Трамп исключил мужа Харрис из совета при музее Холокоста

Трамп исключил супруга Харрис Эмхоффа из совета при музее Холокоста в Вашингтоне
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп исключил Дугласа Эмхоффа, супруга бывшего вице-президента страны и оппонента Трампа на прошедших президентских выборах Камалы Харрис, из состава Совета при Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне. Об этом сообщил сам Эмхофф в соцсети X.

«Мне сообщили о моем исключении из Совета при Мемориале Холокоста США. Позвольте мне внести ясность: память о Холокосте и образование в этой области никогда не должны политизироваться», — написал он.

Эмхофф подчеркнул, что превращать одно из самых страшных злодеяний в истории человечества в предмет спора недопустимо, поскольку оскорбляет память о шести миллионах погибших евреев, для сохранения которой и был создан Мемориал. Он добавил, что никакие политические решения не смогут поколебать его приверженность делу сохранения памяти о Холокосте.

Ранее Трамп сообщил, что приказал лишить бывшего главу государства Джо Байдена и членов его семьи доступа к секретным данным из-за его «коррумпированности».

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