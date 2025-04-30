Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 30 апреля 2025Мир

Трамп назвал причину лишения Байдена доступа к секретным данным

Трамп лишил Байдена доступа к секретным сведениям из-за его коррумпированности
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что приказал лишить бывшего главу государства Джо Байдена и членов его семьи доступа к секретным данным из-за его коррумпированности. Он заявил об этом в ходе выступления на митинге в городе Уоррен.

«Мы также лишили допуска к секретным материалам преступную семью Байденов и самого Джо Байдена, потому что он коррумпирован», — высказался американский лидер.

При этом ранее Трамп рассказал, что лишил Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти. По словам американского президента, Байдену не следовало предоставлять доступ к секретным данным даже «в лучшие времена».

Позднее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что отозвала доступ к секретной информации у Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалы Харрис, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и еще ряда лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в крошечном бикини

    Метеоролог раскрыл подробности о погоде в начале мая

    Пользователь нашел странный запечатанный предмет в арендованной квартире

    Трамп высказался о позиции Путина по конфликту на Украине

    Стало известно о подготовке украинского города к боевым действиям

    Юрист назвал настоящее назначение «шашлычных дронов»

    По всей Украине объявили тревогу

    Любители публичного секса захватили популярный пляж

    Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости