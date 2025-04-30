Трамп назвал причину лишения Байдена доступа к секретным данным

Трамп лишил Байдена доступа к секретным сведениям из-за его коррумпированности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что приказал лишить бывшего главу государства Джо Байдена и членов его семьи доступа к секретным данным из-за его коррумпированности. Он заявил об этом в ходе выступления на митинге в городе Уоррен.

«Мы также лишили допуска к секретным материалам преступную семью Байденов и самого Джо Байдена, потому что он коррумпирован», — высказался американский лидер.

При этом ранее Трамп рассказал, что лишил Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти. По словам американского президента, Байдену не следовало предоставлять доступ к секретным данным даже «в лучшие времена».

Позднее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что отозвала доступ к секретной информации у Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалы Харрис, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и еще ряда лиц.