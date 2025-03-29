Глава нацразведки США отозвала доступ Байдена к секретным данным

Глава нацразведки США Габбард отозвала доступ Байдена к секретным данным

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что отозвала доступ к секретной информации у экс-президента страны Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалы Харрис, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и еще ряда лиц. Об этом она написала в соцсети X.

«В соответствии с постановлением президента США, я лишила доступа к секретной информации бывшего президента Джо Байдена, и лишила допусков и доступа к секретной информации Камалу Харрис, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни», — отметила Габбард.

Как уточняется, Адам Кинзингер и Элизабет Чейни являются бывшими членами палаты представителей Соединенных Штатов. Фиона Хилл работала экс-директором по РФ в Совете нацбезопасности США. Александр Виндман — отставной американский полковник и бывший директор Совета национальной безопасности США.

В начале февраля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что лишил Джо Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти политика. По мнению политика, Байдену не следовало предоставлять доступ к секретным данным даже «в лучшие времена».

Также Трамп сообщил, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. Политик уточнил, что что госохрана отозвана у детей экс-президента США Байдена Хантера и Эшли.