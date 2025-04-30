Праздничный танец Трампа попал на видео

Белый дом опубликовал танец Трампа в честь его первых 100 дней президентства

Белый дом опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп исполняет праздничный танец в честь своих первых 100 дней на посту главы государства.

«Президент Трамп танцует в честь 100 дней победы!» — так представители американской администрации подписали публикацию.

На видео глава Белого дома танцует во время своего митинга в Мичигане. Также на заднем фоне играет песня «YMCA» группы The Village People, которую Трамп активно использовал во время своей предвыборной кампании.

30 апреля завершились первые 100 дней президентства Трампа. «Лента.ру» в своем материале раскрыла основные итоги его деятельности за этот период, а также влияние президента США как на американское общество, так и на весь мир.