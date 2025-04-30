Цены на аренду квартир в Москве резко упали

«Ведомости»: Аренда квартир в Москве подешевела на 26 процентов за 8 месяцев

В Москве резко упали цены на аренду квартир — за восемь месяцев (с сентября 2024 года) съемное жилье в столице подешевело в среднем на 26,3 процента. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на представителей рынка.

Так, арендовать однокомнатную квартиру в столице можно примерно за 66 тысяч рублей в месяц — это на 17 процентов дешевле, чем в сентябре. По данным ЦИАН, заселиться в однушку получится за 64 тысячи рублей в месяц — это на 11 процентов меньше, чем годом ранее. Двухкомнатные квартиры обойдутся примерно в 103,3 тысячи рублей в месяц, что на 18 процентов меньше осенних показателей.

В компании «Этажи» называют более высокие цифры: 67,26 тысячи рублей в месяц за однушку и 109,24 тысячи рублей — за двушку. «Но реально квартиры сдают за 40–55 тысяч рублей в месяц, что в 1,5–2 раза ниже заявленных цен», — уточняется в материале.

Основной причиной снижения цен на аренду жилья в Москве эксперты называют сезонный фактор, когда спрос в целом ниже, и значительное увеличение предложения на рынке.

Ранее в Москве предложили для аренды студию площадью шесть квадратных метров за 60 тысяч рублей в месяц. В помещении есть кровать, рабочее место, мини-кухня и совмещенный санузел. В квартире есть окно. При этом риелтор также просит комиссию 100 процентов стоимости перед заселением.