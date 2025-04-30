У популярной в России юмористки украли полотенце

У стендап-комикессы Ирины Приходько украли полотенце в спортзале в Испании

Популярная в России белорусская юмористка Ирина Приходько, уехавшая в Испанию, рассказала, как у нее украли полотенце. Этой историей она поделилась в шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По словам Приходько, в спортзале у нее несколько раз крали полотенце. «В сауне я, уже сидя в парилке, понимаю, что его нет, а у меня больше нет полотенца. А чтобы новое получить, нужно прямо на вход, где дверь входная, в фитнес-клуб. (...) Взяла новое полотенце и в мокрых шлепках вернулась опять в парилку. Через неделю произошло то же самое», — пожаловалась юмористка.

Приходько отметила, после очередной кражи решила не идти за новым полотенцем, а взяла чужое, которое висело рядом.

Ранее Приходько рассказала о проблемах в первые месяцы эмиграции. Приходько заявила, что первое время за границей не могла улыбаться.