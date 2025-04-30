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14:30, 30 апреля 2025Забота о себе

У женщины после солярия появились серьезные проблемы с кожей

После солярия у женщины появились ожоги и волдыри на лице
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

TikTok-блогерша с ником @suecaaa_ рассказала о неудачном походе в солярий. Женщина рассказала, что после него она получила ожоги и волдыри на лице.

Блогерша рассказала, что она регулярно посещает солярий, поскольку не любит свой цвет кожи. Она прекрасно понимает, что данная процедура является вредной, но загар ей очень нравится. Раньше у женщины никогда не было проблем после солярия, но однажды через пару дней после очередного его посещения появились ожоги и болезненные волдыри.

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Ей потребовалась медицинская помощь, а именно инъекции кортикостероидов и антибактериальные препараты. Женщина также связалась с сотрудниками салона, которые объяснили, что в солярии сломался фильтр, блокирующий вредное для эпидермиса излучение, из-за чего еще у нескольких человек тоже появились серьезные проблемы с кожей.

Ранее онколог Андрей Каприн рассказал о способах профилактики рака. По его словам, не стоит долго находиться под открытым солнцем и посещать солярий.

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