Онколог назвал способы профилактики рака

Онколог призвал ограничить пребывание под открытым солнцем для профилактики рака

Для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, заявил главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн. Об этом пишет РИА Новости.

Онколог также призвал ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий, вести здоровый образ жизни, а также ограничить потребление жирной, сладкой, копченой и острой пищи.

Врач также посоветовал своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее врач-онколог Анастасия Марьенко сообщила, что люди с алкогольной зависимостью чаще болеют раком по сравнению с теми, кто не пьет. Она предупредила, что регулярное потребление алкоголя увеличивает риск рака толстой и прямой кишки, пищевода, печени, горла, гортани и полости рта.